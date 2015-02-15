​Кандидатура бывшего президента Azercell выдвинута на пост премьер-министра Молдавии

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/Новым кандидатом на пост премьер-министра Молдавии стал бизнесмен Кирилл Габурич. Ему надлежит в 15-дневный срок представить на утверждение парламента программу и состав нового правительства.

Как передает Report со ссылкой на TASS, соответствующий указ подписал в субботу президент Николай Тимофти.

Предложение выдвинуть Габурича в премьеры сделала в пятницу Либерально-демократическая партия (ЛДПМ), которой принадлежит прерогатива выдвижения кандидата на этот пост от правящей коалиции "Альянс за европейскую Молдавию". Эту кандидатуру поддержала и фракция оппозиционной Партии коммунистов (ПКРМ). Эти силы способны обеспечить предпринимателю поддержку 62 из 101 депутата при необходимом минимуме в 51 голос.

"Я принял предложение ЛДПМ и готов взять на себя ответственность управлять страной. Главной целью моей программы будет продолжение курса на евроинтеграцию", - заявил Габурич журналистам после встречи с президентом Тимофти.

Новому кандидату в премьеры 38 лет. Он родился в селе Логэнешть Хынчештского района Молдавии, окончил экономический факультет Славянского университета в Кишиневе. Работал генеральным директором компании сотовой связи "Молдчел" (Moldcell), а с 2012 и до конца прошлого года - директором компании Azercell в Азербайджане.