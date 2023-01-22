Кандидату в президенты Чехии послали письмо с угрозами и патрон

Бывший премьер-министр Чехии, кандидат в президенты Андрей Бабиш заявил, что охрана передала ему письмо на имя его супруги Моники. В тексте письма, по его словам, содержались угрозы, а в конверт был вложен боевой патрон.

Бывший премьер-министр Чехии, кандидат в президенты Андрей Бабиш заявил, что охрана передала ему письмо на имя его супруги Моники. В тексте письма, по его словам, содержались угрозы, а в конверт был вложен боевой патрон.

Как передает Report, об инциденте сообщают idnes.cz и Ceske Noviny .

"Речь идет о запугивании кандидата в президенты и членов его семьи, чего не должно быть в свободном обществе", - сказал Бабиш на пресс-конференции. При это он отказался делиться с журналистами другими подробностями.

Атмосфера в социальных сетях и в целом в обществе в преддверии второго тура, по его словам, становится все более радикальной.

В полиции отметили, что ведется расследование. Там уточнили, что письмо Бабиш получил в четверг.

В Чехии 13-14 января состоялся первый тур выборов. Бывший глава военного комитета НАТО генерал армии в запасе Петр Павел получил 35,4% голосов избирателей. Долларовый миллиардер Бабиш с 34,99% занял второе место. Второй тур выборов, который определит победителя президентской гонки, состоится 27-28 января.

Бабиш занимал пост премьер-министра Чехии в 2017-2021 годах.

9 января 2023 года пражский суд оправдал экс-премьера по делу о незаконном использовании субсидии в 2 млн евро от ЕС. Он обвинялся в том, что нелегальным путем получил средства на строительство центра Stork's Nest.