Кандидату Трампа пришлось отказаться от поста министра труда

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Кандидат, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на пост министра труда, предприниматель Эндрю Паздер снял свою кандидатуру после истории с наймом нелегальной иммигрантки на работу горничной. Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, он стал первым кандидатом Трампа, которого не утвердили в должности.

"После тщательного обдумывания ситуации и обсуждения ее с семьей я принял решение снять свою кандидатуру на пост министра труда, - говорится в заявлении бизнесмена. - И хотя я не буду членом администрации, я полностью поддерживаю президента и его высококвалифицированную команду".

Паздер потерял поддержку нескольких сенаторов-республиканцев после того, как признал, что нанял нелегальную иммигрантку в качестве горничной, которая работала на него пять лет.