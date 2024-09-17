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Кандидатом на пост канцлера Германии от оппозиции станет Фридрих Мерц

Кандидатом на пост канцлера Германии от оппозиции станет Фридрих Мерц Кандидатом на пост канцлера на выборах в Бундестаг в 2025 году от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) станет лидер ХДС Фридрих Мерц.
Другие страны
17 сентября 2024 г. 14:40
Кандидатом на пост канцлера Германии от оппозиции станет Фридрих Мерц

Кандидатом на пост канцлера на выборах в Бундестаг в 2025 году от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) станет лидер ХДС Фридрих Мерц.

Как передает Report со ссылкой на германские СМИ, об этом заявил премьер Баварии и лидер ХСС Маркус Зёдер на совместной конференции с Мерцом.

"Вопрос о выдвижении на пост канцлера Германии принят. Фридрих Мерц займется этим", - отметил Зёдер.

Ранее СМИ сообщали о том, что сам Зёдер, а также премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Хедрик Вюст (ХДС) претендуют на пост канцлера.

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Версия на азербайджанском языке Fridrix Merts Almaniya kansleri postuna namizəd olacaq

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