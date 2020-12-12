Кандидатами в президенты Кыргызстана зарегистрировали 18 человек

Центральная избирательная комиссия по проведению выборов и референдумов (ЦИК) в Кыргызстане зарегистрировала кандидатами в президенты республики 18 человек.

Центральная избирательная комиссия по проведению выборов и референдумов (ЦИК) в Кыргызстане зарегистрировала кандидатами в президенты республики 18 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу пресс-служба Центризбиркома.

"ЦИК зарегистрированы 18 кандидатов на должность президента Киргизской Республики", - говорится в сообщении.

В списке кандидатов в том числе значится лидер партии "Бутун Киргизстан" ("Единый Киргизстан") Адахан Мадумаров, бывший и. о. президента страны Садыр Жапаров, экс-глава Государственного комитета национальной безопасности Абдил Сегизбаев, депутат парламента Каныбек Иманалиев. Досрочные выборы президента в Кыргызстане назначены на 10 января 2021 года.

Агитация кандидатов начнется с 15 декабря.