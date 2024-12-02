Кандидата в президенты Польши обвинили в связях с неонацистами

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий, которого поддержала крупнейшая правая партия “Право и справедливость” (ПиС) обвиняется в связях с неонацистами.

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий, которого поддержала крупнейшая правая партия “Право и справедливость” (ПиС), обвиняется в связях с неонацистами.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил представляющий партию "Гражданская инициатива" Дональда Туска европарламентарий Дариуш Йоньский.

“Навроцкий предоставил организацию мероприятия на территории мемориала Вестерплатте группе, которая имеет неонацистские корни. Это недопустимо”, - сказал он. Йоньский также сослался на внутренний доклад “Права и справедливости”, якобы подтверждающий связи Навроцкого с представителями криминального мира и радикальных группировок.

Согласно информации, публикация о докладе впервые появилась на портале Onet, а на пресс-конференции “Гражданской инициативы” также было объявлено о намерении сообщить прокуратуре о возможных нарушениях.

Отметим, что мемориал Вестерплатте, расположенный в Гданьске, является знаковым местом, где 1 сентября 1939 года начались первые боевые действия Второй мировой войны.