​Кандидата в президенты Аргентины вызвали на допрос по делу о теракте

Федеральный судья Клаудио Бонадио вызвал на допрос в качестве свидетеля кандидата в президента Аргентины Альберто Фернандеса по делу о препятствовании расследованию теракта в Буэнос-Айресе в 1994 году.

Как передаёт Report, об этом сообщила радиостанция Mitre.

Обвиняемой по этому делу проходит сенатор и экс-президент страны Кристина Фернандес де Киршнер, которая баллотируется в вице-президенты в паре с Альберто Фернандесом. Политик, который возглавлял кабинет министров с 2003 по 2008 годы, должен будет явиться в суд 10 июля.

Ему предстоит ответить на вопросы о соглашении, которое Аргентина заключила с Ираном в 2013 году. Судья вызвал Фернандеса в суд из-за его критических высказываний о подписанном документе. В интервью газете La Nacion он сказал, что "всегда считал его плохим соглашением".