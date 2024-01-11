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Кандидата на выборах в Пакистане застрелили при нападении

Кандидата на выборах в Пакистане застрелили при нападении Независимый кандидат на выборах в законодательное собрание пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва Малик Калим Улла Хан был застрелен на северо-западе страны.
Другие страны
11 января 2024 г. 08:10
Кандидата на выборах в Пакистане застрелили при нападении

Независимый кандидат на выборах в законодательное собрание пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва Малик Калим Улла Хан был застрелен на северо-западе страны.

Как передает Report, об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на полицию.

По ее данным, на автомобиль политика было совершено вооруженное нападение в районе Таппи округа Северный Вазиристан в провинции Хайбер-Пахтунхва. Калим Улла Хан в сопровождении двух телохранителей возвращался домой из города Мираншах, когда произошел инцидент. Как отмечают в полиции, в результате нападения выживших нет.

Пока ни одно из действующих в регионе радикальных объединений не взяло на себя ответственность за инцидент.

Нападение произошло на фоне подготовки страны к проведению всеобщих выборов, запланированных на 8 февраля. Это не первый подобный инцидент за последнее время. Согласно газете, дальнейшее ухудшение ситуации в области безопасности может стать основанием для переноса даты голосования, несмотря на возможную критику со стороны различных политических партий исламской республики.

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