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Кандидат в президенты Южной Кореи от правящей партии признал поражение

Кандидат в президенты Южной Кореи от правящей партии признал поражение Кандидат в президенты от правящей партии "Сила народа" Ким Мун Су поздравил кандидата от демократов Ли Чжэ Мена с победой на выборах.
Другие страны
3 июня 2025 г. 21:49
Кандидат в президенты Южной Кореи от правящей партии признал поражение

Кандидат в президенты от правящей партии "Сила народа" Ким Мун Су поздравил кандидата от демократов Ли Чжэ Мена с победой на выборах.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

"Республика Корея продолжает двигаться вперед благодаря силе своего народа, несмотря на кризис, с которым она столкнулась. Избранный кандидат Ли Чжэ Мен, я поздравляю тебя", - заявил Ким Мун Су.

Он также поблагодарил избирателей, поддержавших его на выборах.

По результатам подсчета около 85% голосов, Ли Чжэ Мен набирает 48%, Ким Мун Су - 43%.

Ранее кандидат от Демократической партии заявил, что, если данные о его победе подтвердятся, то он хотел бы поблагодарить граждан страны за принятое ими решение.

Отметим, что в Южной Корее выборы проходят в один тур по мажоритарной системе относительного большинства. Как ожидается, официально победитель президентской гонки будет объявлен 4 июня.

В стране проводятся выборы в связи с импичментом бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. В декабре прошлого года парламент отстранил президента от власти после его попытки ввести в стране военное положение для борьбы против политических оппонентов. В апреле 2025 года Конституционный суд Южной Кореи поддержал импичмент президента.

После этого южнокорейское правительство официально утвердило 3 июня текущего года как дату проведения президентских выборов.

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