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Кандидат в президенты США захотел вывести страну из НАТО

Кандидат в президенты США захотел вывести страну из НАТО Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами считает необходимым вывести страну из НАТО.
Другие страны
6 января 2024 г. 08:17
Кандидат в президенты США захотел вывести страну из НАТО

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами считает необходимым вывести страну из НАТО.

Как передает Report со ссылкой на Politico, источники издания рассказали, что политик в частном порядке высказывает такую идею многим собеседникам. При этом в официальных речах он указывает, что большинство членов НАТО не выполняют свои обязательства по военным взносам. Также Рамасвами озабочен тем, что расширение альянса после холодной войны неоправданно повысило риск столкновения с Россией.

Politico отмечает, что в случае реализации идей республиканца дни НАТО окажутся сочтены.

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