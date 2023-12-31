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Кандидат в президенты США пообещал помиловать Трампа в случае избрания

Кандидат в президенты США пообещал помиловать Трампа в случае избрания Кандидат в президенты США от Республиканской партии, губернатор штата Флорида Рон Десантис заявил, что в случае избрания на пост главы государства он бы помиловал своего конкурента Дональда Трампа.
Другие страны
31 декабря 2023 г. 13:04
Кандидат в президенты США пообещал помиловать Трампа в случае избрания

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, губернатор штата Флорида Рон Десантис заявил, что в случае избрания на пост главы государства он бы помиловал своего конкурента Дональда Трампа.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, его слова приводит NBC.

"Я думаю, что мы должны двигаться дальше как страна, и вы знаете, как Форд поступил с Никсоном, потому что разногласия просто не в интересах страны", - сказал Десантис.

Он подчеркнул, что заявил о намерении помиловать Дональда Трампа "несколько месяцев назад". В беседе с журналистами NBC он подтвердил эту информацию.

Летом 2023 года Трампу предъявили обвинения сразу по нескольким уголовным делам, в том числе связанным с попыткой штурма Капитолия в январе 2021 года, выборами 2020 года и незаконным хранением секретных документов в поместье бывшего президента США в Мар-а-Лаго. Сам политик свою вину во всех случаях отрицает, называя расследования против него политическим преследованием со стороны администрации действующего президента Джо Байдена. По данным СМИ, Трамп предупредил своих сторонников, что по всем обвинениям ему грозит 561 год тюрьмы.

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