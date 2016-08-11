Кандидат в президенты США: Обама - основатель ИГИЛ

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на митинге в городе Санрайз (штат Флорида) обвинил президента Барака Обаму в создании ИГИЛ, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Во многих отношениях они (террористы ИГ) почитают президента Обаму, - заявил Трамп. - Он - основатель ИГИЛ. Он основал ИГИЛ".

Миллиардер добавил, что сооснователем этой террористической организации он назвал бы "жуликоватую Хиллари Клинтон" - его соперницу от Демократической партии в борьбе за Белый дом на президентских выборах в ноябре.