Кандидат в премьеры Молдовы представил состав нового правительства

Кандидат на пост премьер-министра Молдовы Дорин Речан опубликовал состав нового кабинета министров.

Кандидат на пост премьер-министра Молдовы Дорин Речан опубликовал состав нового кабинета министров.

Как передает Report , об этом политик написал на своей странице в Facebook.

"Вместе с этой командой я завтра пойду в парламент, чтобы представить программу правительства и попросить поддержку депутатов", - написал он.

Так, по его инициативе в кабинете появилось министерство энергетики, которое возглавит Виктор Парликов. Новым министром инфраструктуры и регионального развития, которое занималось вопросами энергетики, предлагается назначить Лилию Дабижу, а на пост министра финансов - Веронику Сирецяну, пост министра юстиции займет Вероника Михайлов-Морару.

Остальные члены кабмина сохранят свои посты в новом правительстве.

Отметим, что новый состав правительства Молдовы будет представлен на утверждение парламенту 16 февраля.