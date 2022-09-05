Кандидат в премьеры Италии: В случае поражения Украины победителем станет Китай

Лидер крайней правой политической партии "Братья Италии", кандидат в премьер-министры Италии Джорджия Мелони предупредила о риске, который представляет для западных стран конфликт в Украине, назвав его "верхушкой айсберга в борьбе за влияние".

Лидер крайней правой политической партии "Братья Италии", кандидат в премьер-министры Италии Джорджия Мелони предупредила о риске, который представляет для западных стран конфликт в Украине, назвав его "верхушкой айсберга в борьбе за влияние".

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

"Если Украина падет, а Запад погибнет, то большим победителем будет не Россия, а Китай", - заявила Мелони на деловом форуме "Амброзетти" на севере Италии. - И те, кто слабее всего на Западе, а именно Европа, рискуют оказаться под китайским влиянием. Поэтому мы должны бороться в этой битве".

"Война в Украине - это вершина айсберга конфликта, направленного на перестройку мирового порядка", - добавила она.