О нас

Кандидат в премьеры Италии: В случае поражения Украины победителем станет Китай

Кандидат в премьеры Италии: В случае поражения Украины победителем станет Китай Лидер крайней правой политической партии "Братья Италии", кандидат в премьер-министры Италии Джорджия Мелони предупредила о риске, который представляет для западных стран конфликт в Украине, назвав его "верхушкой айсберга в борьбе за влияние".
Другие страны
5 сентября 2022 г. 06:47
Кандидат в премьеры Италии: В случае поражения Украины победителем станет Китай

Лидер крайней правой политической партии "Братья Италии", кандидат в премьер-министры Италии Джорджия Мелони предупредила о риске, который представляет для западных стран конфликт в Украине, назвав его "верхушкой айсберга в борьбе за влияние".

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

"Если Украина падет, а Запад погибнет, то большим победителем будет не Россия, а Китай", - заявила Мелони на деловом форуме "Амброзетти" на севере Италии. - И те, кто слабее всего на Западе, а именно Европа, рискуют оказаться под китайским влиянием. Поэтому мы должны бороться в этой битве".

"Война в Украине - это вершина айсберга конфликта, направленного на перестройку мирового порядка", - добавила она.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İtaliyanın Baş nazirliyinə namizəd: “Ukrayna məğlub olarsa, qalib Çin olacaq”

Другие новости из категории

В Мексике задержали подозреваемого в убийстве 72 мигрантов
В Мексике задержали подозреваемого в убийстве 72 мигрантов
5 сентября 2022 г. 07:05
Премьер Бельгии прогнозирует до десяти трудных зим в стране на фоне энергокризиса
Премьер Бельгии прогнозирует до десяти трудных зим в стране на фоне энергокризиса
5 сентября 2022 г. 06:29
В американском Лас-Вегасе убили журналиста-расследователя 
В американском Лас-Вегасе убили журналиста-расследователя 
5 сентября 2022 г. 06:11
Конференция по восстановлению Украины пройдет в Берлине
Конференция по восстановлению Украины пройдет в Берлине
5 сентября 2022 г. 05:47
Глава МИД Венгрии: Страна будет закупать газ у России и на Западе
Глава МИД Венгрии: Страна будет закупать газ у России и на Западе
5 сентября 2022 г. 05:28
Правительство Швеции выделит $23 млрд на гарантии ликвидности энергетических компаний
Правительство Швеции выделит $23 млрд на гарантии ликвидности энергетических компаний
5 сентября 2022 г. 05:13
В Канаде двое преступников зарезали 10 человек, еще 15 пострадали
В Канаде двое преступников зарезали 10 человек, еще 15 пострадали
5 сентября 2022 г. 04:47
Американский генерал: Цели США должны включать деимпериализацию России
Американский генерал: Цели США должны включать "деимпериализацию" России
5 сентября 2022 г. 04:17
Зеленский сообщил об освобождении нескольких населенных пунктов
Зеленский сообщил об освобождении нескольких населенных пунктов
5 сентября 2022 г. 03:18
В США внучку миллиардера Джозефа Оргилла похитили во время пробежки
В США внучку миллиардера Джозефа Оргилла похитили во время пробежки
5 сентября 2022 г. 02:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi