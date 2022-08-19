Кандидат в премьеры Британии Сунак высказался за недопуск РФ на саммит G20

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс готова "вызвать на разговор" президента России Владимира Путина, а экс-глава Минфина Риши Сунак, который наряду с ней борется за пост премьера, добивался бы исключения РФ из числа участников ближайшего саммита G20.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс готова "вызвать на разговор" президента России Владимира Путина, а экс-глава Минфина Риши Сунак, который наряду с ней борется за пост премьера, добивался бы исключения РФ из числа участников ближайшего саммита G20.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишут в пятницу британские СМИ.

По данным Sky News, после того, как в Индонезии сообщили, что Путин планирует посетить саммит G20 в ноябре, в офисе Трасс подтвердили ее заявление о том, что в случае избрания на пост премьера Британии, она отправилась бы в Индонезию и там встретилась бы с президентом РФ.

"Я бы поехала и вызвала бы Путина на разговор", - сказала тогда она.

В то же время ее соперник в гонке за пост лидера Консервативной партии и должность премьера Великобритании Риши Сунак заявил, что он придерживался бы иной стратегии и добивался бы исключения участия России в саммите, поскольку, как он считает, все страны G20 ответственны за то, чтобы оказать давление на Москву.