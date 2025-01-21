Кандидат в постпреды США при ООН поддержала выход страны из ВОЗ

Кандидат на должность постоянного представителя США при ООН Элиз Стефаник выразила поддержку решению президента Дональда Трампа вывести страну из системы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Кандидат на должность постоянного представителя США при ООН Элиз Стефаник выразила поддержку решению президента Дональда Трампа вывести страну из системы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как передает Report, она сказала об этом на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

"Я поддерживаю решение президента Трампа... ВОЗ потерпела неудачу на глобальной арене в борьбе с пандемией COVID, а вместо этого извергала тезисы Коммунистической партии Китая, которые, по моему мнению, привели к появлению не только ложной, но и опасной и смертоносной информации по всему миру", - отметила Стефаник.

Она также выразила уверенность в том, что в то же время США являются мировым лидером в сфере здравоохранения и должны поддерживать этот статус.

Напомним, что 20 января 2025 года Трамп после вступления в должность на второй президентский срок подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения.