Кандидат в министры обороны США поддержал готовность Трампа сотрудничать с Россией

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ США должны пытаться наладить сотрудничество с Россией, но противодействовать ей в тех областях, где Москва действует вопреки американским интересам.

Как передает Report, со ссылкой на İnterfax, об этом заявил претендент на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис.

"Россия решила стать стратегическим конкурентом США. Но мы взаимодействовали с Россией даже в самые темные времена холодной войны, и я поддерживаю решение избранного президента сотрудничать с Россией и сейчас", - говорится в письменных ответах Мэттиса, распространенных в сенате в четверг во время слушаний по утверждению его кандидатуры.

В то же время, подчеркнул возможный будущий шеф Пентагона, сотрудничество с Россией должно отвечать национальным целям США.

"Когда мы видим, что в каких-то областях мы не можем сотрудничать, мы должны противостоять России, и защищаться, если Россия решит действовать вопреки нашим интересам", - пишет Мэттис.