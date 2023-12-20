Кандидат в мэры Стамбула от правящей Партии справедливости и развития будет объявлен 15 января

Кандидат в мэры Стамбула от правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет президент Реджеп Тайип Эрдоган, будет объявлен 15 января.

Кандидат в мэры Стамбула от правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет президент Реджеп Тайип Эрдоган, будет объявлен 15 января.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Cumhuriyet.

По данным издания, ссылающегося на свои источники, выбор Эрдоганом 15 января обусловлен тем, что именно в этот день в 1994 году он был избран мэром крупнейшего в Турции города. "Таким образом Эрдоган хочет провести параллели между выборами, на которых победил он, и предстоящими, на которых одержит победу кандидат от возглавляемой им ПСР", - пишет газета.

Кандидатов в мэры других городов правящая турецкая партия начнет оглашать с 27 декабря, отмечает издание.