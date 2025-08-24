О нас

Кандидат в мэры Нью-Йорка Мамдани стал лидером гонки по сбору пожертвований

Кандидат в мэры Нью-Йорка от Демократической партии Зохран Мамдани лидирует в гонке по сбору пожертвований в рамках предвыборной кампании.
24 августа 2025 г. 01:19
Кандидат в мэры Нью-Йорка от Демократической партии Зохран Мамдани лидирует в гонке по сбору пожертвований в рамках предвыборной кампании.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Hill.

С 12 июля по 18 августа Мамдани собрал более $1 млн. Независимый кандидат в мэры Нью-Йорка Эндрю Куомо получил $541 тыс., а действующий глава города Эрик Адамс — только $425 тыс.

"Согласно опросам, проведенным в начале августа, Мамдани лидирует в гонке из пяти кандидатов с двузначным отрывом", — говорится в публикации.

