Кандидат в мэры мексиканского города Ла-Конкордия и еще пять человек погибли в перестрелке

Кандидат в мэры мексиканского города Ла-Конкордия и еще пять человек погибли в перестрелке

Шесть человек, среди которых кандидат в мэры муниципалитета Ла-Конкордия, стали жертвами стрельбы в мексиканском штате Чьяпас.

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Шесть человек, среди которых кандидат в мэры муниципалитета Ла-Конкордия, стали жертвами стрельбы в мексиканском штате Чьяпас. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила прокуратура штата на своей странице в Facebook. "Генеральная прокуратура штата Чьяпас инициировала расследование для определения ответственных за акты насилия, в результате которых шесть человек погибли в муниципалитете Ла-Конкордия", - говорится в заявлении ведомства. "По данным предварительного расследования, столкновение произошло между вооруженными гражданскими лицами во время мероприятия избирательной кампании, на котором присутствовала кандидат на пост главы муниципалитета Ла-Конкордия от Народной партии Чьяпаса Лусеро Лопес Маса", - сообщили в прокуратуре. Там добавили, что сотрудники полиции подтвердили смерть шести человек (трех женщин, в том числе одной несовершеннолетней, и трех мужчин) из-за огнестрельных ранений. Подпишитесь на наш Telegram канал