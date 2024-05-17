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Кандидат в мэры мексиканского города Ла-Конкордия и еще пять человек погибли в перестрелке

Кандидат в мэры мексиканского города Ла-Конкордия и еще пять человек погибли в перестрелке Шесть человек, среди которых кандидат в мэры муниципалитета Ла-Конкордия, стали жертвами стрельбы в мексиканском штате Чьяпас.
Другие страны
17 мая 2024 г. 18:45
Кандидат в мэры мексиканского города Ла-Конкордия и еще пять человек погибли в перестрелке

Шесть человек, среди которых кандидат в мэры муниципалитета Ла-Конкордия, стали жертвами стрельбы в мексиканском штате Чьяпас.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила прокуратура штата на своей странице в Facebook.

"Генеральная прокуратура штата Чьяпас инициировала расследование для определения ответственных за акты насилия, в результате которых шесть человек погибли в муниципалитете Ла-Конкордия", - говорится в заявлении ведомства.

"По данным предварительного расследования, столкновение произошло между вооруженными гражданскими лицами во время мероприятия избирательной кампании, на котором присутствовала кандидат на пост главы муниципалитета Ла-Конкордия от Народной партии Чьяпаса Лусеро Лопес Маса", - сообщили в прокуратуре.

Там добавили, что сотрудники полиции подтвердили смерть шести человек (трех женщин, в том числе одной несовершеннолетней, и трех мужчин) из-за огнестрельных ранений.

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Версия на английском языке Mayoral candidate, five others killed in gunfire at a campaign rally in Mexico

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