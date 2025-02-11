О нас

Кандидат в канцлеры Германии не исключила коалиции АдГ с ХДС/ХСС

Кандидат в канцлеры Германии не исключила коалиции АдГ с ХДС/ХСС Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и кандидат в канцлеры Алиса Вайдель заявила, что не исключает коалиции с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в качестве младшего партнера после выбор
Другие страны
11 февраля 2025 г. 12:51
Кандидат в канцлеры Германии не исключила коалиции АдГ с ХДС/ХСС

Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и кандидат в канцлеры Алиса Вайдель заявила, что не исключает коалиции с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в качестве младшего партнера после выборов.

Как передает Report, об этом она заявила телеканалу ZDF.

По ее словам, решение зависит от христианских демократов.

При этом она сомневается, что кандидат от ХДС Фридрих Мерц, став канцлером, откажется от так называемой стратегии "брандмауэра" в отношении АдГ, которая заключается в бойкотировании любых инициатив правой партии и исключении любой формы сотрудничества с ней.

Она отметила, что ХДС/ХСС не удастся провести изменения в миграционной политике страны в сотрудничестве с социал-демократами или партией "Зеленые".

По мнению Вайдель, ее партия получит на грядущих выборах около 20% голосов. На выборах в бундестаг в 2021 году "Альтернатива для Германии" набрала 10,3% голосов.

"Я думаю, около 20%. Это очень хороший результат. Если больше, это было бы прекрасно. Если честно, желательно было бы получить 25% мест в Бундестаге, поскольку тогда мы одни могли бы инициировать следственные комиссии. Мы бы запустили следственную комиссию по борьбе с пандемией коронавируса, следственную комиссию по подрыву "Северного потока", - сказала сопредседатель АдГ.

Досрочные выборы в Бундестаг состоятся 23 февраля.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Лидер фракции правящей партии Южной Кореи призвал изменить конституцию
Лидер фракции правящей партии Южной Кореи призвал изменить конституцию
11 февраля 2025 г. 12:24
Трамп может ввести пошлины на европейские лекарства
Трамп может ввести пошлины на европейские лекарства
11 февраля 2025 г. 12:09
Швеция предоставит Молдове более 8 млн евро на снижение энергетической уязвимости
Швеция предоставит Молдове более 8 млн евро на снижение энергетической уязвимости
11 февраля 2025 г. 11:46
Тайвань закупит у США комплексы ПВО NASAMS
Тайвань закупит у США комплексы ПВО NASAMS
11 февраля 2025 г. 11:25
Пошлины США на поставки стали вступят в силу 12 марта
Пошлины США на поставки стали вступят в силу 12 марта
11 февраля 2025 г. 10:53
Ведомство Маска заявило о расторжении контрактов Минобразования США на $881 млн
Ведомство Маска заявило о расторжении контрактов Минобразования США на $881 млн
11 февраля 2025 г. 10:30
И.о. президента Южной Кореи заявил о необходимости реформы пенсионной системы
И.о. президента Южной Кореи заявил о необходимости реформы пенсионной системы
11 февраля 2025 г. 08:58
ЦАХАЛ повысил уровень боеготовности в зоне ответственности Южного командования
ЦАХАЛ повысил уровень боеготовности в зоне ответственности Южного командования
11 февраля 2025 г. 08:45
Китай начал применять четвероногих роботов-спасателей собственного производства
Китай начал применять четвероногих роботов-спасателей собственного производства
11 февраля 2025 г. 07:46
Канадский министр пригрозил США ответом за необоснованные тарифы на металлы
Канадский министр пригрозил США ответом за "необоснованные" тарифы на металлы
11 февраля 2025 г. 06:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi