Кандидат в канцлеры Германии не исключила коалиции АдГ с ХДС/ХСС

Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и кандидат в канцлеры Алиса Вайдель заявила, что не исключает коалиции с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в качестве младшего партнера после выбор

Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и кандидат в канцлеры Алиса Вайдель заявила, что не исключает коалиции с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в качестве младшего партнера после выборов.

Как передает Report, об этом она заявила телеканалу ZDF.

По ее словам, решение зависит от христианских демократов.

При этом она сомневается, что кандидат от ХДС Фридрих Мерц, став канцлером, откажется от так называемой стратегии "брандмауэра" в отношении АдГ, которая заключается в бойкотировании любых инициатив правой партии и исключении любой формы сотрудничества с ней.

Она отметила, что ХДС/ХСС не удастся провести изменения в миграционной политике страны в сотрудничестве с социал-демократами или партией "Зеленые".

По мнению Вайдель, ее партия получит на грядущих выборах около 20% голосов. На выборах в бундестаг в 2021 году "Альтернатива для Германии" набрала 10,3% голосов.

"Я думаю, около 20%. Это очень хороший результат. Если больше, это было бы прекрасно. Если честно, желательно было бы получить 25% мест в Бундестаге, поскольку тогда мы одни могли бы инициировать следственные комиссии. Мы бы запустили следственную комиссию по борьбе с пандемией коронавируса, следственную комиссию по подрыву "Северного потока", - сказала сопредседатель АдГ.

Досрочные выборы в Бундестаг состоятся 23 февраля.