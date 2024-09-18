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Кандидат в ЕК от Литвы признал трудности Евросоюза в сфере обороны

Кандидат в ЕК от Литвы признал трудности Евросоюза в сфере обороны Европейская военная промышленность нуждаются в пересмотре, поскольку оборонные инструменты Евросоюза нефункциональны.
Другие страны
18 сентября 2024 г. 14:59
Кандидат в ЕК от Литвы признал трудности Евросоюза в сфере обороны

Европейская военная промышленность нуждаются в пересмотре, поскольку оборонные инструменты Евросоюза нефункциональны.

Как передает Report со ссылкой на литовские СМИ, об этом заявил кандидат на пост еврокомиссара по обороне и космосу Андрюс Кубилюс (экс-премьер Литвы и депутат Европарламента - ред.).

По его мнению, учреждение этого поста объясняется текущими вызовами в сфере обороны — одной из самых важных проблем, с которыми сталкивается вся Европа. По словам политика, эта комиссия будет уделять особое внимание вопросам обороны и безопасности.

Он отметил, что только 20% военной продукции закупается странами ЕС.

"Это говорит о том, что европейская военная промышленность как ресурс действительно нуждается в капитальном ремонте", - отметил он.

Для решения этой проблемы Кубилюс предлагает ЕС найти способ вложить дополнительные средства в развитие оборонной промышленности. Так, речь может идти о сотнях миллиардах евро.

"Сама Урсула фон дер Ляйен недавно назвала сумму в 500 миллиардов евро в качестве дополнительных инвестиций в обороноспособность Европы в течение следующих десяти лет, и это то, к чему нужно отнестись очень серьезно", — напомнил литовский политик.

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