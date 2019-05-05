Кандидат от правящей партии лидирует на выборах главы Северной Македонии

Выдвиженец правящего Социал-демократического союза (СДСМ) Стево Пендаровски лидирует с большим отрывом во втором туре выборов президента Северной Македонии после подсчета 30,63% бюллетеней.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК).

Выборы главы государства проходили в воскресенье с 7.00 (9.00 по бакинскому времени) до 19.00 (20.00 по бакинскому времени). По данным ГИК, правом голоса обладали немногим более 1,8 миллиона граждан, которые голосовали на 3 тысячах 512 участках. В субботу прошло досрочное волеизъявление в диппредставительствах Северной Македонии за рубежом, тюрьмах и больницах.

"По результатам обработки 30,63% бюллетеней кандидат Пендаровски получает 56,98% голосов, кандидат Силяновска-Давкова – 39,61%", - сообщил избирком.