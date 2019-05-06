Кандидат от оппозиции признала поражение на выборах президента Северной Македонии

Кандидат от крупнейшей оппозиционной партии "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство" (ВМРО-ДПМНЕ) Гордана Силяновска-Давкова поблагодарила граждан республики за оказанную поддержку на выборах и признала победу своего оппонента от правящей партии Стево Пендаровски.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, с данным заявлением первая в стране женщина-кандидат на пост президента выступила на пресс-конференции в партийном штабе.

"Я прекрасно себя чувствую. И несказанно благодарна гражданам за эту редкую возможность, я чувствую себя помолодевшей. Верите или нет, а набрать 370 000 голосов - это огромная благодарность", - заявила Силяновска-Давкова, подчеркнув, что несмотря на победу своего оппонента, не считает себя "проигравшей битву".