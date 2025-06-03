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Кандидат от оппозиции поблагодарил граждан Южной Кореи за поддержку на выборах президента

Кандидат от оппозиции поблагодарил граждан Южной Кореи за поддержку на выборах президента Кандидат от ведущей оппозиционной партии Ли Чжэ Мён поблагодарил сограждан за поддержку на выборах президента Республики Корея.
Другие страны
3 июня 2025 г. 20:41
Кандидат от оппозиции поблагодарил граждан Южной Кореи за поддержку на выборах президента

Кандидат от ведущей оппозиционной партии Ли Чжэ Мён поблагодарил сограждан за поддержку на выборах президента Республики Корея.

Как передает Report, слова бывшего председателя Демократической партии "Тобуро" приводит агентство Yonhap.

Отметим, что согласно данным ЦИК, он сохраняет лидерство по итогам обработки 50% бюллетеней.

"Если тенденция сохранится, я с почтением отнесусь к решению народа. Было бы преждевременно что-то говорить, подсчет голосов еще идет", - продолжил политик.

Три ведущих телеканала на основе прогнозов аналитических моделей предрекают ему победу.

"Я приложу все силы, чтобы оправдать ожидания народа, возложенную на меня ответственность и миссию. Спасибо", - сказал Ли Чжэ Мён.

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