Кандидат на выборах в парламент Пакистана получил ранения в результате покушения

Кандидат на выборах в Национальное собрание Пакистана (нижняя палата парламента) от Пакистанской народной партии Сайед Зульфикар Али Шах подвергся вооруженному нападению.

Кандидат на выборах в Национальное собрание Пакистана (нижняя палата парламента) от Пакистанской народной партии Сайед Зульфикар Али Шах подвергся вооруженному нападению.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Express Tribune.

По информации издания, группа боевиков совершила покушение на Шаха в городе Мирпур-Хас в провинции Синд. Политик получил огнестрельные ранения и был доставлен в больницу. Ранее пакистанская полиция города Хуб провинции Белуджистан сообщила о взрыве у предвыборного штаба кандидата от Пакистанской народной партии Мир Али Хассана Зехри. В результате взрыва пострадали трое детей.

В Пакистане участились случаи насилия в связи с растущим напряжением в обществе перед назначенными на 8 февраля выборами в Национальное собрание. 5 февраля в результате нападения боевиков на полицейский участок на северо-западе Пакистана погибли 10 полицейских. 31 января в провинции Хайбер-Пахтунхва был застрелен независимый кандидат Рехан Зеб Хан. 30 января похожее нападение было совершено на двух представителей Пакистанской народной партии. В тот же день в результате взрыва на митинге партии "Движение за справедливость" в провинции Белуджистан погибли четыре человека. Власти заявили, что вооруженные силы Пакистана будут привлечены к обеспечению безопасности при проведении голосования на выборах в парламент.