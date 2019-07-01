 Наверх

Кандидат на пост премьера Британии пообещал выйти из ядерной сделки с Ираном

​Кандидат на пост премьера Британии пообещал выйти из ядерной сделки

Великобритания будет вынуждена выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, если его положения будут нарушаться Тегераном.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник вечером в интервью телеканалу Sky News глава МИД Соединенного Королевства Джереми Хант.

"Я думаю, что ядерная сделка с Ираном была верным решением, поскольку нынешняя ситуация была бы еще более опасной, если бы в распоряжении у Ирана было ядреное оружие. Тем не менее сделка есть сделка, мы поддерживаем ее и хотели бы ее сохранить, поскольку не хотим, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие. Тем не менее, если Иран разорвет это сделку, мы также из нее выйдем", - сказал Хант.

Глава британского МИД также подчеркнул, что не считает возможным сценарий, в котором Лондон выступил бы на стороне США, если бы Вашингтон принял решение нанести превентивный удар по территории Ирана. Вместе с тем он отметил, что "полностью разделяет мнение" президента США Дональда Трампа о том, что "основной причиной нестабильности на Ближнем Востоке являются террористические организации, которые в разных странах спонсирует Иран". Хант также повторил слова Трампа о том, что прочный мир на Ближнем Востоке недостижим, если Иран не прекратит "свою дестабилизирующую деятельность".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi