Кандидат на пост премьера Болгарии отказалась от формирования правительства

Кандидат на пост главы правительства Болгарии Мария Габриэль отказалась от продолжения попыток договориться с политическими партнерами и сформировать новый кабмин.

Кандидат на пост главы правительства Болгарии Мария Габриэль отказалась от продолжения попыток договориться с политическими партнерами и сформировать новый кабмин.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"В понедельник внесу в парламент письмо о своем отказе от поста премьер-министра. Партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" в переговорах о втором варианте правительства участвовать не будет", - заявила Габриэль на брифинге.

Габриэль также отметила, что продолжит свою работу в правительстве вплоть до окончания его полномочий.

В соответствии с действующим законодательством после провала первой попытки формирования правительства президент Болгарии должен вручить второй мандат на осуществление этого права второй по численности парламентской группе, представителям блока "Продолжаем перемены" - "Демократическая Болгария". Если и эта попытка окажется неудачной, а по мнению большинства экспертов, это неизбежно, то в стране пройдут досрочные парламентские выборы. Они могут состояться одновременно с выборами депутатов европарламента.