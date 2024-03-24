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Кандидат на пост премьера Болгарии отказалась от формирования правительства

Кандидат на пост премьера Болгарии отказалась от формирования правительства Кандидат на пост главы правительства Болгарии Мария Габриэль отказалась от продолжения попыток договориться с политическими партнерами и сформировать новый кабмин.
Другие страны
24 марта 2024 г. 18:27
Кандидат на пост премьера Болгарии отказалась от формирования правительства

Кандидат на пост главы правительства Болгарии Мария Габриэль отказалась от продолжения попыток договориться с политическими партнерами и сформировать новый кабмин.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"В понедельник внесу в парламент письмо о своем отказе от поста премьер-министра. Партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" в переговорах о втором варианте правительства участвовать не будет", - заявила Габриэль на брифинге.

Габриэль также отметила, что продолжит свою работу в правительстве вплоть до окончания его полномочий.

В соответствии с действующим законодательством после провала первой попытки формирования правительства президент Болгарии должен вручить второй мандат на осуществление этого права второй по численности парламентской группе, представителям блока "Продолжаем перемены" - "Демократическая Болгария". Если и эта попытка окажется неудачной, а по мнению большинства экспертов, это неизбежно, то в стране пройдут досрочные парламентские выборы. Они могут состояться одновременно с выборами депутатов европарламента.

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