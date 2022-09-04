Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Трасс теряет рейтинги

Глава МИД Великобритании, кандидат в премьеры королевства Лиз Трасс резко потеряла доверие сторонников Консервативной партии.
По информации издания, популярность политика сильно снизилась в преддверии объявления результатов голосования по выбору нового руководителя партии, который станет следующим руководителем кабмина страны.
Согласно опросу Opinium, только 31% сторонников Консервативной партии видят в Трасс будущего премьер-министра, хотя в начале августа этот показатель достиг отметки в 49%. К тому же, только 35% респондентов считают ее достаточно компетентной, что на 20% меньше показателя прошлого исследования. Более того, в целом положительно относятся к Трасс лишь 31% консерваторов — на 14% меньше, чем в начале августа.
При этом ее главный оппонент в гонке за пост премьера экс-канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак также не пользуется большой популярностью в Консервативной партии - только 35% сторонников консерваторов называют политика будущим премьером.
Как отмечает The Guardian, имя нового премьера Великобритании станет известно 5 сентября. Издание не исключает, что Трасс удалось стать победителем в гонке, поскольку большинство консерваторов проголосовали в начале августа, прежде чем разочаровались в главе МИД Великобритании.