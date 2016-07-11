Кандидат на пост премьера Великобритании Андреа Лидсом заявила об отзыве своей кандидатуры

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Кандидат на пост премьера Великобритании от консервативной партии Андреа Лидсом заявила об отзыве своей кандидатуры.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, она заявила, что страна должна в течение скорого времени определиться с премьер-министром и в этом плане поддержала кандидатуру главы британского МВД Терезы Мэй.

Напомним, что нынешний премьер-министр Дэвид Кэмерон после голосования Великобритании о выходе из состава Евросоюза заявил, что намерен уйти в отставку.