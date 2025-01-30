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Кандидат на пост главы Нацразведки США обещает наладить объективную обработку разведданных

Кандидат на пост главы Нацразведки США обещает наладить объективную обработку разведданных Кандидат на пост главы Национальной разведки Тулси Габбард пообещала, что в случае утверждения на эту должность она обеспечит объективность при обработке разведывательных данных.
Другие страны
30 января 2025 г. 21:07
Кандидат на пост главы Нацразведки США обещает наладить объективную обработку разведданных

Кандидат на пост главы Национальной разведки Тулси Габбард пообещала, что в случае утверждения на эту должность она обеспечит объективность при обработке разведывательных данных.

Об этом передает Report со ссылкой ABC News.

"Я добьюсь того, что разведданные будут собраны, проанализированы и опубликованы без предвзятости, предубеждения и без политического влияния", - сказала Габбард на слушаниях в комитете Сената США по разведке.

Она пояснила, что разведка долгое время функционировала нецелесообразно и неисправно, использовалась в военных целях, что привело к неудачам, которые дорого обошлись США, подорвали национальную безопасность: "В случае назначения главой Национальной разведки я сосредоточусь на нашей главной миссии - обеспечение защиты, безопасности и свободы американцев".

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