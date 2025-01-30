Кандидат на пост главы Нацразведки США обещает наладить объективную обработку разведданных

Кандидат на пост главы Национальной разведки Тулси Габбард пообещала, что в случае утверждения на эту должность она обеспечит объективность при обработке разведывательных данных.

Кандидат на пост главы Национальной разведки Тулси Габбард пообещала, что в случае утверждения на эту должность она обеспечит объективность при обработке разведывательных данных.

Об этом передает Report со ссылкой ABC News.

"Я добьюсь того, что разведданные будут собраны, проанализированы и опубликованы без предвзятости, предубеждения и без политического влияния", - сказала Габбард на слушаниях в комитете Сената США по разведке.

Она пояснила, что разведка долгое время функционировала нецелесообразно и неисправно, использовалась в военных целях, что привело к неудачам, которые дорого обошлись США, подорвали национальную безопасность: "В случае назначения главой Национальной разведки я сосредоточусь на нашей главной миссии - обеспечение защиты, безопасности и свободы американцев".