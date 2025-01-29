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Кандидат на пост главы Минторга США высказался за введение всесторонних пошлин

Кандидат на пост главы Минторга США высказался за введение всесторонних пошлин Кандидат на должность министра торговли США Говард Латник поддержал идею введения всесторонних пошлин.
Другие страны
29 января 2025 г. 22:43
Кандидат на пост главы Минторга США высказался за введение всесторонних пошлин

Кандидат на должность министра торговли США Говард Латник поддержал идею введения всесторонних пошлин.

Как передает Report, соответствующее заявление он сделал на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по торговле, науке и транспорту.

"Я предпочитаю всесторонние пошлины", - заявил он, добавив, что считает введение пошлин способом добиться взаимности, справедливости и уважения в торговых отношениях. По его версии, торговые партнеры "ужасно относятся" к США, что находит отражение в высоких пошлинах, торговых ограничениях, не связанных с пошлинами, и субсидиях.

"В моем представлении, и я обсудил это с президентом, необходимо вводить пошлины на отдельные страны в макро-формате", - заявил Латник. При этом он отверг позицию, согласно которой введение пошлин грозит США ростом инфляции.

Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее неоднократно угрожал наложить масштабные пошлины на поставки из других стран, включая Россию, Китай, Мексику и Канаду. Он заявлял о возможности принятия аналогичных мер в отношении стран ЕС.

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