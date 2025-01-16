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Кандидат на пост главы Минфина США заявил о кризисе и рекордном повышении налогов в стране

Кандидат на пост главы Минфина США заявил о кризисе и рекордном повышении налогов в стране Соединенные Штаты в конце 2025 года могут столкнуться с экономическим кризисом и крупнейшим в истории повышением налогов, если Конгресс не примет соответствующие меры.
Другие страны
16 января 2025 г. 22:59
Кандидат на пост главы Минфина США заявил о кризисе и рекордном повышении налогов в стране

Соединенные Штаты в конце 2025 года могут столкнуться с экономическим кризисом и крупнейшим в истории повышением налогов, если Конгресс не примет соответствующие меры.

Как передает Report, об этом заявил выдвинутый избранным американским президентом Дональдом Трампом на пост министра финансов США Скотт Бессент.

"Американцы стремительно приближаются к экономическому кризису в конце года. Если Конгресс не примет меры, американцы столкнутся с крупнейшим в истории повышением налогов - на $4 трлн", - сказал он, выступая в финансовом комитете Сената Конгресса на слушаниях, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры.

По его словам, исторически доходы федерального правительства США составляли от 17 до 17,5% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Расходы, в свою очередь, совсем немного превышали это значение и тем самым создавали минимальный дефицит в 3,5%.

"Сегодня же расходы составляют 24-25% от ВВП, что является беспрецедентным в условиях отсутствия войны или рецессии", - сказал Бессент.

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Версия на азербайджанском языке Skott Bessent: ABŞ iqtisadi böhran və tarixin ən böyük vergi artımı ilə üzləşə bilər

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