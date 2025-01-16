Кандидат на пост главы Минфина США заявил о кризисе и рекордном повышении налогов в стране

Соединенные Штаты в конце 2025 года могут столкнуться с экономическим кризисом и крупнейшим в истории повышением налогов, если Конгресс не примет соответствующие меры.
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"Американцы стремительно приближаются к экономическому кризису в конце года. Если Конгресс не примет меры, американцы столкнутся с крупнейшим в истории повышением налогов - на $4 трлн", - сказал он, выступая в финансовом комитете Сената Конгресса на слушаниях, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры.
По его словам, исторически доходы федерального правительства США составляли от 17 до 17,5% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Расходы, в свою очередь, совсем немного превышали это значение и тем самым создавали минимальный дефицит в 3,5%.
"Сегодня же расходы составляют 24-25% от ВВП, что является беспрецедентным в условиях отсутствия войны или рецессии", - сказал Бессент.