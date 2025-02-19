Кандидат на пост главы ФБР США прошел процедурное голосование в Сенате

Кандидат на должность директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател во вторник прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса.

Кандидат на должность директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател во вторник прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса.

Как передает Report , трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN .

В поддержку Патела высказались 48 законодателей, против - 45. Планируется, что окончательное голосование Сената по утверждению Патела состоится 20 февраля. Верхняя палата Конгресса США находится сейчас под контролем правящей Республиканской партии.

Юридический комитет Сената Конгресса США 13 февраля по итогам голосования рекомендовал утвердить кандидатуру Патела на упомянутый пост. Республиканец Дональд Трамп, являющийся сейчас президентом США, выдвинул кандидатуру Патела на должность главы ФБР в конце ноября 2024 года.