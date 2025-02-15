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Канцлер: Германия не согласится с навязанным миром в ситуации вокруг Украины

Канцлер: Германия не согласится с навязанным миром в ситуации вокруг Украины Канцлер Олаф Шольц заявил, что власти Германии не согласятся с навязанным миром в ситуации вокруг Украины.
Другие страны
15 февраля 2025 г. 13:26
Канцлер: Германия не согласится с навязанным миром в ситуации вокруг Украины

Канцлер Олаф Шольц заявил, что власти Германии не согласятся с навязанным миром в ситуации вокруг Украины.

Как передает Report, об этом канцлер заявил в субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Навязанный (Украине) мир никогда не найдет нашей поддержки", - заявил он.

Шольц также подчеркнул, что границы не могут быть изменены силой.

"Мы также не приемлем решение, которое ведет к разграничению европейской и американской безопасности", - утверждал канцлер.

Он в очередной раз заверил, что Германия продолжит оказывать поддержку Вооруженным силам Украины и после завершения конфликта.

"С финансовой, материальной и логистической точек зрения это будет огромным вызовом", - отметил он, добавив, что для этого Европе потребуется помощь США.

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