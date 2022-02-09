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Канцлер: Германия готова к переговорам с Россией

Канцлер: Германия готова к переговорам с Россией Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин готов к диалогу с Москвой на всех уровнях для урегулирования ситуации вокруг Украины.
Другие страны
9 февраля 2022 г. 21:34
Канцлер: Германия готова к переговорам с Россией
Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин готов к диалогу с Москвой на всех уровнях для урегулирования ситуации вокруг Украины.

Как передает Report, об этом Шольц рассказал после встречи с главой датского правительства Метте Фредериксен.

Стороны обсудили кризис вокруг Украины и дальнейшие отношения с Россией. Шольц отметил, что стратегия Германии, согласованная с ЕС и НАТО, обозначает готовность к диалогу с Россией на всех уровнях и во всех возможных форматах.

Канцлер Германии при этом пригрозил Москве тяжелыми последствиями в случае агрессии против Украины.

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Версия на азербайджанском языке Kansler: "Almaniya Rusiya ilə danışıqlara hazırdır"

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