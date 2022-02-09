Канцлер: Германия готова к переговорам с Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин готов к диалогу с Москвой на всех уровнях для урегулирования ситуации вокруг Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин готов к диалогу с Москвой на всех уровнях для урегулирования ситуации вокруг Украины.

Как передает Report, об этом Шольц рассказал после встречи с главой датского правительства Метте Фредериксен.

Стороны обсудили кризис вокруг Украины и дальнейшие отношения с Россией. Шольц отметил, что стратегия Германии, согласованная с ЕС и НАТО, обозначает готовность к диалогу с Россией на всех уровнях и во всех возможных форматах.

Канцлер Германии при этом пригрозил Москве тяжелыми последствиями в случае агрессии против Украины.