Канцлер Германии заявил, что не жалеет о словах о "грязной работе" Израиля

Канцлер Германии заявил, что не жалеет о словах о "грязной работе" Израиля

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не жалеет о своих словах о том, что Израиль делает "грязную работу" за Запад, проводя операцию против Ирана.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом канцлер сказал в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

"Нет", — ответил Мерц на вопрос о том, сожалеет ли он о своем высказывании. Он добавил, что международное право имеет силу и для Германии. По словам канцлера, если не называть вещи своими именами, это сделают другие.

Ранее Мерц выступил с утверждением, что израильская операция против Ирана - это "грязная работа, которую Израиль делает за всех". Канцлер заявлял, что испытывает уважение к израильской армии и израильскому руководству за их действия в конфликте с Ираном.

Гюльнар Махмудова