Канцлер Германии выступит перед следственным комитетом по делу о налоговом скандале

Канцлер Германии Олаф Шольц выступит в пятницу, 19 августа, перед следственным комитетом в Гамбурге в рамках так называемого дела Cum-Ex, в свете которого идет расследование возможной связи членов правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) с п

Канцлер Германии Олаф Шольц выступит в пятницу, 19 августа, перед следственным комитетом в Гамбурге в рамках так называемого дела Cum-Ex, по которому идет расследование возможной связи членов правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) с преступной группой мошенников, которые с помощью схемы по возврату налога на прирост капитала обворовали государство на миллиарды евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге в Берлине заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

При этом он отказался комментировать информацию, появляющуюся в СМИ о деле Cum-Ex. "Я ничего не могу вам сказать по этому поводу", - отметил Хебештрайт. "Однако в ваших интересах я могу сослаться на выступление федерального канцлера в пятницу в 14:00 в Гамбурге", - подчеркнул он. "И тогда будут заданы все вопросы, и тогда канцлер на них ответит", - указал представитель кабмина ФРГ.