О нас

Канцлер Германии выступит перед следственным комитетом по делу о налоговом скандале

Канцлер Германии выступит перед следственным комитетом по делу о налоговом скандале Канцлер Германии Олаф Шольц выступит в пятницу, 19 августа, перед следственным комитетом в Гамбурге в рамках так называемого дела Cum-Ex, в свете которого идет расследование возможной связи членов правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) с п
Другие страны
18 августа 2022 г. 01:46
Канцлер Германии выступит перед следственным комитетом по делу о налоговом скандале

Канцлер Германии Олаф Шольц выступит в пятницу, 19 августа, перед следственным комитетом в Гамбурге в рамках так называемого дела Cum-Ex, по которому идет расследование возможной связи членов правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) с преступной группой мошенников, которые с помощью схемы по возврату налога на прирост капитала обворовали государство на миллиарды евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге в Берлине заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

При этом он отказался комментировать информацию, появляющуюся в СМИ о деле Cum-Ex. "Я ничего не могу вам сказать по этому поводу", - отметил Хебештрайт. "Однако в ваших интересах я могу сослаться на выступление федерального канцлера в пятницу в 14:00 в Гамбурге", - подчеркнул он. "И тогда будут заданы все вопросы, и тогда канцлер на них ответит", - указал представитель кабмина ФРГ.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Almaniya kansleri vergi qalmaqalı ilə bağlı istintaq komitəsi qarşısında ifadə verəcək

Экслюзивные новости

Посол Индонезии: Мы всегда поддерживаем Азербайджан на международной арене
Посол Индонезии: Мы всегда поддерживаем Азербайджан на международной арене
17 августа 2022 г. 11:43
Стала известна новая структура ЦИК
Стала известна новая структура ЦИК
16 августа 2022 г. 18:06
В Украине погиб азербайджанец-военнослужащий ВСУ
В Украине погиб азербайджанец-военнослужащий ВСУ
16 августа 2022 г. 16:30
Погибшим в Лачыне солдатам Азербайджанской армии присвоен статус шехида
Погибшим в Лачыне солдатам Азербайджанской армии присвоен статус шехида
15 августа 2022 г. 11:26
Заповедник Басгал
ФотоЗаповедник "Басгал"
15 августа 2022 г. 11:25
Рамиль Гулиев: Возможно, когда-нибудь я вернусь в Азербайджан
Рамиль Гулиев: Возможно, когда-нибудь я вернусь в Азербайджан
13 августа 2022 г. 14:14
Названа дата начала продаж школьной формы
Названа дата начала продаж школьной формы
12 августа 2022 г. 11:26
Проявление армянского вандализма в Шуше
ФотоПроявление армянского вандализма в Шуше
11 августа 2022 г. 17:05
Извержение в Баку грязевого вулкана - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоИзвержение в Баку грязевого вулкана - ФОТОРЕПОРТАЖ
11 августа 2022 г. 14:32
Халил Мутлу: Тяжелая атлетика в последнее время столкнулась со многими проблемами
ФотоХалил Мутлу: Тяжелая атлетика в последнее время столкнулась со многими проблемами
11 августа 2022 г. 11:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi