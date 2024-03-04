Канцлер Германии выступил против экстрадиции Ассанжа в США

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался против экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из Великобритании в США.

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался против экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из Великобритании в США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, его слова приводит агентство DPA.

"На мой взгляд, было бы хорошо, если бы британские суды предоставили ему необходимую защиту, поскольку ему грозит преследование в США, учитывая тот факт, что он предал огласке американскую государственную тайну", - заявил глава правительства ФРГ во время поездки в город Зиндельфинген на юго-западе Германии.

Ассанжу в Соединенных Штатах инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит 175 лет тюремного заключения.