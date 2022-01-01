Канцлер Германии: В ситуации с Украиной мы стоим перед новым вызовом

Канцлер Германии Олаф Шольц в своем первом на этой должности новогоднем обращении к населению затронул также тему Украины, указав на принцип нерушимости границ.

Канцлер Германии Олаф Шольц в своем первом на этой должности новогоднем обращении к населению затронул также тему Украины, указав на принцип нерушимости границ.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в своей речи канцлер отметил, что нерушимость границ не является предметом разговоров.

"Для безопасности в Европе неотъемлемым является трансатлантическое сотрудничество. В ситуации с Украиной мы стоим перед новым вызовом. Нерушимость границ является большой ценностью и не является предметом переговоров", – заявил Шольц.