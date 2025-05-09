Канцлер Германии: Турция является для нас чрезвычайно ценным и важным союзником по НАТО

Канцлер Германии Фридрих Мерц обратил внимание на стратегическую роль Турции в НАТО и дал понять об углублении тесного сотрудничества с Анкарой.

Канцлер Германии Фридрих Мерц обратил внимание на стратегическую роль Турции в НАТО и дал понять об углублении тесного сотрудничества с Анкарой.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu , выступая на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Марком Рютте в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Мерц подчеркнул, что Турция является одним из основных и стратегических членов НАТО.

"Турция защищает стратегически важную зону в регионе НАТО, которую нельзя игнорировать. Поэтому Турция является для нас чрезвычайно ценным и важным партнером по НАТО. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы сохранить и еще больше расширить это партнерство с Турцией в рамках НАТО", - заявил канцлер Германии.

Мерц отметил, что его правительство примет решение о поставке истребителей Eurofighter, добавив: "Однако нас объединяет сильное желание и впредь обеспечивать тесные связи Турции с нами как с важным членом НАТО".

Подчеркнув важность приверженности Турции партнерству с НАТО, Мерц заявил, что в ближайшем будущем посетит Турцию по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.