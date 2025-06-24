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Канцлер Германии поприветствовал прекращение огня между Израилем и Ираном

Канцлер Германии поприветствовал прекращение огня между Израилем и Ираном Канцлер Германии поприветствовал прекращение огня между Израилем и Ираном
Другие страны
24 июня 2025 г. 11:20
Канцлер Германии поприветствовал прекращение огня между Израилем и Ираном

Канцлер Германии Фридрих Мерц поприветствовал призыв американского президента Дональда Трампа к поэтапному прекращению огня между Израилем и Ираном.

Как передает Report, соответствующее заявление политик опубликовал в соцсети Х.

"Это решение сделает Ближний Восток и мир безопаснее" - отметил канцлер.

Он призвал как Иран, так и Израиль прислушаться к этому призыву и поблагодарил Катар и другие государства региона за сдержанность в эти "драматические дни и часы", подразумевая угрозу ударов Ирана по американским объектам на их территории.

Мерц также отметил, что проведет переговоры с американскими и европейскими партнерами на полях сегодняшнего саммита НАТО в Гааге. Обсудим, как можно дальше стабилизировать ситуацию, добавил он.

Гюльнар Махмудова

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Версия на азербайджанском языке Almaniya Kansleri İsrail və İran arasında atəşkəsi alqışlayıb

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