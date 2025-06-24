Канцлер Германии поприветствовал прекращение огня между Израилем и Ираном

Канцлер Германии поприветствовал прекращение огня между Израилем и Ираном

Канцлер Германии Фридрих Мерц поприветствовал призыв американского президента Дональда Трампа к поэтапному прекращению огня между Израилем и Ираном.

Как передает Report, соответствующее заявление политик опубликовал в соцсети Х.

"Это решение сделает Ближний Восток и мир безопаснее" - отметил канцлер.

Он призвал как Иран, так и Израиль прислушаться к этому призыву и поблагодарил Катар и другие государства региона за сдержанность в эти "драматические дни и часы", подразумевая угрозу ударов Ирана по американским объектам на их территории.

Мерц также отметил, что проведет переговоры с американскими и европейскими партнерами на полях сегодняшнего саммита НАТО в Гааге. Обсудим, как можно дальше стабилизировать ситуацию, добавил он.

Гюльнар Махмудова