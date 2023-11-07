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Канцлер Германии планирует ужесточить миграционную политику страны

Канцлер Германии планирует ужесточить миграционную политику страны Канцлер Германии Олаф Шольц, стремящийся остановить рост рейтинга ультраправых партий, договорился о более жесткой миграционной политике с главами 16 немецких земель.
Другие страны
7 ноября 2023 г. 14:09
Канцлер Германии планирует ужесточить миграционную политику страны

Канцлер Германии Олаф Шольц, стремящийся остановить рост рейтинга ультраправых партий, договорился о более жесткой миграционной политике с главами 16 немецких земель.

Об этом Report передает со ссылкой на европейские СМИ.

В течение последних недель правительство Шольца согласовывало меры, которые облегчат депортацию мигрантов и сделают страну менее привлекательной для них, что резко контрастирует с политикой открытых дверей, проводимой Берлином во времена бывшего канцлера Ангелы Меркель.

Власти также намерены сэкономить около 1 млрд евро за счет сокращения льгот для искателей убежища, например, удвоив время до получения ими полных социальных выплат.

Беспокойство, связанное с вопросом миграционной политики, возросло из-за увеличения количества просьб о предоставлении убежища.

Отметим, что в прошлом месяце Олаф Шольц заявлял, что страна должна “наконец депортировать в больших масштабах тех, кто не имеет права оставаться в Германии”.

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Версия на английском языке German chancellor plans to tighten country's migration policy

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