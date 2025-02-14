Канцлер Германии Олаф Шольц призвал увеличить военные расходы

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за существенное увеличение оборонных расходов для того, чтобы Европа оставалась равноправным союзником США.

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за существенное увеличение оборонных расходов для того, чтобы Европа оставалась равноправным союзником США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Для того, чтобы Европа была и оставалась равноправным союзником США, мы должны сделать гораздо больше ради нашей безопасности, чтобы мы могли продолжать жить в мире. То, сколько нам еще нужно потратить на нашу оборону, должно определяться тем, какие возможности нам нужны для защиты Германии и НАТО от любого возможного нападения", - заявил Шольц журналистам в Берлине. "Нет сомнений в том, что наши расходы на оборону должны продолжать существенно расти", - подчеркнул он.

Чтобы достичь целевого показателя НАТО в 2% ВВП, по словам канцлера ФРГ, потребуется дополнительно €30 млрд из федерального бюджета с 2028 года. "Каждый дополнительный процент, который мы тратим на нашу оборону, сейчас эквивалентен еще €43 млрд. Это огромные суммы", - констатировал он, добавив, что к концу этого десятилетия речь будет идти о сотнях миллиардов евро.

Шольц также добавил, что в рамках Европейского союза будет продвигать дискуссию о том, как можно реально добиться инвестиций в оборону и развития сильной европейской оборонной промышленности. "Важно быстро достичь эффективных результатов", - подытожил Шольц.