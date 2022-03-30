Канцлер Германии обвинил Россию в империализме

Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил Россию в стремлении захватить Украину.

Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил Россию в стремлении захватить Украину.

Как передает Report со ссылкой Deutsche Welle, об этом он заявил во время выступления на партийном заседании.

"Россия напала на Украину, руководствуясь "крайне империалистическими взглядами", а сама агрессивная война России против Украины направлена на захват территории", - Шольц призвал называть вещи своими именами.

Канцлер ФРГ в эмоциональной речи подчеркнул, что Германия не воспринимает и не принимает такой позиции. Несмотря на переговоры между Украиной и РФ, ситуация остается "угрожающей".

Отметим, Германия с начала боевых действий РФ поддерживает Украину, вводит санкции, оказывает гуманитарную и военную помощь.