Канцлер Германии обратился к Путину

Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к президенту России Владимиру Путину.

Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к президенту России Владимиру Путину.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом пишет DW.

"Обращение он сделал в ходе выступления на предвыборном митинге Социал-демократической партии в Любеке",- пишет DW.

По словам Шольца, Путину свойственно имперское мышление, "известное нам из XIX, XVIII, XVII и других веков".

"Ты разрушаешь будущее своей собственной страны", - сказал канцлер.

Он призвал российского президента немедленно прекратить огонь и вывести свои войска из Украины, напомнив, что санкции Запада уже сильно влияют на экономическое развитие России.

Также канцлер Германии заверил Кремль в том, что Берлин и дальше будет передавать Украине оборонительное вооружение.