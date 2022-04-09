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Канцлер Германии обратился к Путину

Канцлер Германии обратился к Путину Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к президенту России Владимиру Путину.
Другие страны
9 апреля 2022 г. 16:33
Канцлер Германии обратился к Путину

Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к президенту России Владимиру Путину.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом пишет DW.

"Обращение он сделал в ходе выступления на предвыборном митинге Социал-демократической партии в Любеке",- пишет DW.

По словам Шольца, Путину свойственно имперское мышление, "известное нам из XIX, XVIII, XVII и других веков".

"Ты разрушаешь будущее своей собственной страны", - сказал канцлер.

Он призвал российского президента немедленно прекратить огонь и вывести свои войска из Украины, напомнив, что санкции Запада уже сильно влияют на экономическое развитие России.

Также канцлер Германии заверил Кремль в том, что Берлин и дальше будет передавать Украине оборонительное вооружение.

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