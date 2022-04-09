Канцлер Германии обратился к Путину

Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к президенту России Владимиру Путину.
Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом пишет DW.
"Обращение он сделал в ходе выступления на предвыборном митинге Социал-демократической партии в Любеке",- пишет DW.
По словам Шольца, Путину свойственно имперское мышление, "известное нам из XIX, XVIII, XVII и других веков".
"Ты разрушаешь будущее своей собственной страны", - сказал канцлер.
Он призвал российского президента немедленно прекратить огонь и вывести свои войска из Украины, напомнив, что санкции Запада уже сильно влияют на экономическое развитие России.
Также канцлер Германии заверил Кремль в том, что Берлин и дальше будет передавать Украине оборонительное вооружение.