Канцлер Германии назвал условие для отмены антироссийских санкций

Антироссийские санкции, которые были введены после начала спецоперации на Украине, не могут быть отменены без достижения согласия между Киевом и Москвой.

Антироссийские санкции, которые были введены после начала спецоперации на Украине, не могут быть отменены без достижения согласия между Киевом и Москвой.

Как передает Report, об этом заявил в эфире телеканала CDF канцлер Германии Олаф Шольц.

"Без достижения согласия России с Украиной мы не снимем санкции, - сказал глава правительства. - Он (президент РФ Владимир Путин - ред.) должен договориться с Украиной". По словам Шольца, это не должен быть "навязанный мир", при котором Россия будет диктовать свои условия.

ФРГ не признает воссоединение Крыма с Россией, сказал Шольц, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

Канцлер ФРГ заявил также, что Украина должна иметь возможность "защищать свой суверенитет и свою свободу". "Россия не должна победить, Украина не должна проиграть", - добавил он. По его словам, он умышленно выбирает именно такую формулировку.