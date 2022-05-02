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Канцлер Германии назвал условие для отмены антироссийских санкций

Канцлер Германии назвал условие для отмены антироссийских санкций Антироссийские санкции, которые были введены после начала спецоперации на Украине, не могут быть отменены без достижения согласия между Киевом и Москвой.
Другие страны
2 мая 2022 г. 22:21
Канцлер Германии назвал условие для отмены антироссийских санкций

Антироссийские санкции, которые были введены после начала спецоперации на Украине, не могут быть отменены без достижения согласия между Киевом и Москвой.

Как передает Report, об этом заявил в эфире телеканала CDF канцлер Германии Олаф Шольц.

"Без достижения согласия России с Украиной мы не снимем санкции, - сказал глава правительства. - Он (президент РФ Владимир Путин - ред.) должен договориться с Украиной". По словам Шольца, это не должен быть "навязанный мир", при котором Россия будет диктовать свои условия.

ФРГ не признает воссоединение Крыма с Россией, сказал Шольц, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

Канцлер ФРГ заявил также, что Украина должна иметь возможность "защищать свой суверенитет и свою свободу". "Россия не должна победить, Украина не должна проиграть", - добавил он. По его словам, он умышленно выбирает именно такую формулировку.

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