Канцлер ФРГ: Запад продолжит оказывать поддержку Украине

Западные страны продолжат оказывать финансовую и военную поддержку Украине.

Западные страны продолжат оказывать финансовую и военную поддержку Украине.

Как передает Report, об этом заявил на пресс-конференции канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам видеоконференции с участием лидеров западных стран.

"Ясно, что мы все продолжим оказывать поддержку Украине - финансовую, а также военную", - сказал Шольц. По его словам, российская военная спецоперация "сегодня ночью вступила в новую фазу". "У нас есть ясные принципы, с которыми все согласились: Украина и впредь будет получать нашу солидарность и поддержку", - утверждал канцлер ФРГ.

Он считает возможным в рамках G7 предоставление Украине финансовой поддержки в размере 50 млрд евро. "В рамках нашего председательства в Группе семи мы готовы и активно помогаем правительству Украины в соответствии с его просьбой о предоставлении финансовой помощи в надлежащем объеме. Это около 50 млрд евро, значительная часть уже выделена, но чего-то все еще не хватает, и мы видим свою задачу нашего председательства в G7 сделать это возможным сейчас", - отметил Шольц.

В переговорах приняли участие президенты США Джо Байден, Франции Эмманюэль Макрон, Польши Анджей Дуда, Румынии Клаус Йоханнис, премьер Великобритании Борис Джонсон, Италии Марио Драги, Японии Фумио Кисида, а также глава Европейского совета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Йенс Столтенберг.