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Канцлер ФРГ впервые за 13 лет посетит Сеул и встретится с президентом Южной Кореи

Канцлер ФРГ впервые за 13 лет посетит Сеул и встретится с президентом Южной Кореи Канцлер ФРГ Олаф Шольц 21 мая прибудет в Сеул и проведет переговоры с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем, глава германского правительства не посещал эту страну с 2010 года.
Другие страны
11 мая 2023 г. 17:30
Канцлер ФРГ впервые за 13 лет посетит Сеул и встретится с президентом Южной Кореи

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 21 мая прибудет в Сеул и проведет переговоры с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем, глава германского правительства не посещал эту страну с 2010 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг заявил официальный представитель администрации южнокорейского лидера Ли До Ун.

"Ожидаем, что этот визит послужит ценной возможностью для укрепления экономического сотрудничества и взаимодействия в сфере безопасности, углубления кооперации с нашим давним другом Германией при решении региональных и международных проблем", - отметил Ли До Ун. Шольц прибудет на юг Корейского полуострова после участия в саммите Группы семи в Хиросиме. В частности, он посетит демилитаризованную зону на границе с КНДР.

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Версия на английском языке German chancellor to visit Seoul for first time in 13 years and meet with S.Korean president

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