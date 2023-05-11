Канцлер ФРГ впервые за 13 лет посетит Сеул и встретится с президентом Южной Кореи

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 21 мая прибудет в Сеул и проведет переговоры с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем, глава германского правительства не посещал эту страну с 2010 года.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 21 мая прибудет в Сеул и проведет переговоры с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем, глава германского правительства не посещал эту страну с 2010 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг заявил официальный представитель администрации южнокорейского лидера Ли До Ун.

"Ожидаем, что этот визит послужит ценной возможностью для укрепления экономического сотрудничества и взаимодействия в сфере безопасности, углубления кооперации с нашим давним другом Германией при решении региональных и международных проблем", - отметил Ли До Ун. Шольц прибудет на юг Корейского полуострова после участия в саммите Группы семи в Хиросиме. В частности, он посетит демилитаризованную зону на границе с КНДР.