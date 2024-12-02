О нас

Канцлер ФРГ: Украина имеет право быть независимым и суверенным государством

Канцлер ФРГ: Украина имеет право быть независимым и суверенным государством Канцлер Германии Олаф Шольц раскрыл детали недавнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Другие страны
2 декабря 2024 г. 21:32
Канцлер ФРГ: Украина имеет право быть независимым и суверенным государством

Канцлер Германии Олаф Шольц раскрыл детали недавнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает восточноевропейское бюро Report, Шольц рассказал об этом на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Я говорил с ним ясно и открыто. Потому что он является стороной, ведущей войну. Нужно было говорить открыто. По многим вопросам у нас были разногласия. Во время разговора я понял, что российский лидер знал об этом за два года до начала войны", - сказал Шольц.

Канцлер напомнил, что в последний раз разговаривал с Путиным в 2022 году до начала войны.

"На этот раз я четко дал ему понять, что Украина имеет право быть независимым, суверенным государством и сама решает, хочет ли она быть частью Евросоюза. У Украины есть своя армия, и она может достичь полной независимости. Это означает, что Россия должна прекратить войну и вывести войска. Но, к сожалению, у нас с ним были разногласия", - добавил канцлер Германии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Almaniya kansleri: Ukraynanın müstəqil, suveren dövlət olmaq hüququ var

Самое читаемое

В Азербайджане с завтрашнего дня ожидаются интенсивные осадки
В Азербайджане с завтрашнего дня ожидаются интенсивные осадки
30 ноября 2024 г. 13:56
Завтра в Азербайджане ожидаются ливни и сильный ветер
Завтра в Азербайджане ожидаются ливни и сильный ветер
28 ноября 2024 г. 17:10
Назначен новый ректор Азербайджанской национальной консерватории
Назначен новый ректор Азербайджанской национальной консерватории
27 ноября 2024 г. 15:30
Аллахшукюр Пашазаде выступил с призывом на X Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН
Аллахшукюр Пашазаде выступил с призывом на X Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН
26 ноября 2024 г. 20:19
СМИ: Командующий российскими войсками в САР генерал-лейтенант Кисель снят с должности
СМИ: Командующий российскими войсками в САР генерал-лейтенант Кисель снят с должности
1 декабря 2024 г. 05:24
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
26 ноября 2024 г. 16:31
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается изморось
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается изморось
29 ноября 2024 г. 12:51
Прогноз погоды на первый день декабря
Прогноз погоды на первый день декабря
30 ноября 2024 г. 12:10
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
1 декабря 2024 г. 11:59
ОСЭР: В Африке две трети городов подвергаются рискам из-за изменений климата
ОСЭР: В Африке две трети городов подвергаются рискам из-за изменений климата
28 ноября 2024 г. 04:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi