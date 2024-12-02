Канцлер ФРГ: Украина имеет право быть независимым и суверенным государством

Канцлер Германии Олаф Шольц раскрыл детали недавнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Канцлер Германии Олаф Шольц раскрыл детали недавнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает восточноевропейское бюро Report, Шольц рассказал об этом на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Я говорил с ним ясно и открыто. Потому что он является стороной, ведущей войну. Нужно было говорить открыто. По многим вопросам у нас были разногласия. Во время разговора я понял, что российский лидер знал об этом за два года до начала войны", - сказал Шольц.

Канцлер напомнил, что в последний раз разговаривал с Путиным в 2022 году до начала войны.

"На этот раз я четко дал ему понять, что Украина имеет право быть независимым, суверенным государством и сама решает, хочет ли она быть частью Евросоюза. У Украины есть своя армия, и она может достичь полной независимости. Это означает, что Россия должна прекратить войну и вывести войска. Но, к сожалению, у нас с ним были разногласия", - добавил канцлер Германии.